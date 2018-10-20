سجل محمد صلاح مهاجم ليفربول أول أهدافه في أربع مباريات ليمنح فريقه الفوز بهدف لصفر على هدرسفيلد تاون في المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم السبت وهو ما دفع النادي القادم من مرسيسايد نحو المركز الثاني في جدول الترتيب.
صلاح يعود للتهديف ثانية ويمنح الفوز لليفربول على هدرسفيلد
صلاح يعود للتهديف ثانية ويمنح الفوز لليفربول على هدرسفيلد
وسجل صلاح عقب 20 دقيقة وظل هذا هو الهدف الوحيد في المباراة لينزل يورجن كلوب بصديقه المقرب ومواطنه ديفيد فاجنر مدرب هدرسفيلد سادس هزيمة في تسع مباريات بالدوري الممتاز هذا الموسم.
وجاء الهدف عندما أتاح شيردان شاكيري مساحة لنفسه ليرسل تمريرة دقيقة الى صلاح داخل منطقة الجزاء. ومن لمسة واحدة، اسكن المهاجم المصري الكرة في الشباك محرزا رابع اهدافه هذا الموسم.
وقاتل هدرسفيلد وكاد ان يسجل هدف التعادل بتسديدة من مسافة بعيدة من جوناثان هوج لتصطدم بالقائم قبل ان يسدد فيليب بيلينج ركلة حرة من مسافة قريبة لتذهب الكرة بعيدا. وطالب هدرسفيلد باحتساب ركلة جزاء له بسبب لمسة يد من جيمس ميلنر الا ان الحكم رفض احتسابها.
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واعتقدت جماهير هدرسفيلد ان فريقها سجل اول اهدافه على ارضه خلال ستة اشهر بعد ان انقض اليكس بريتشارد على كرة عالية ليودعها برأسه في مرمى الحارس اليسون قبل نهاية الشوط الاول. ومع ذلك، احتسبها الحكم تسللا.
وتراجع ضغط اصحاب الارض بعض الشيء مع بداية الشوط الثاني على الرغم من ان ستيف موني سنحت له فرصة قبل أقل من 10 دقائق على النهاية عندما وصلته الكرة داخل منطقة الجزاء. ومع ذلك فان موني سددها فوق العارضة من مسافة قريبة للغاية.
وعقب تعادل تشيلسي في وقت سابق يوم امام مانشستر يونايتد، دفع هذا الانتصار بليفربول الى المركز الثاني في جدول الترتيب بفارق الاهداف خلف مانشستر سيتي المتصدر. وسيلعب فريق المدرب كلوب امام كارديف سيتي يوم السبت المقبل.
وظل هدرسفيلد في المركز قبل الأخير بدون أي انتصار. وسيحل الفريق ضيفا على واتفورد في المباراة المقبلة.