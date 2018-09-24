إردوغان يتأسف من نيويورك على حال العالم الإسلامي ويعد بالمحافطة على القدس

وسط الخلاف الحاد القائم بين أنقرة وواشنطن، حل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد في نيويورك للمشاركة في اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أول يوم من زيارته إلى الولايات المتحدة التي من المقرر أن تدوم خمسة أيام إلتقى إردوغان مع ممثلي المجتمعين الإسلامي والتركي في أمريكا. وتأسف إردوغان في تغريدة على تويتر مقتبسة من خطابه تحوّل منطقة العالم الإسلامي إلى منطقة اشتباكات داخلية وخلافات ونزاعات بين الأشقاء مشيرا إلى أن هذا الواقع أمر محزن للغاية.