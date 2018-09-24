وسط الخلاف الحاد القائم بين أنقرة وواشنطن، حل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الأحد في نيويورك للمشاركة في اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي أول يوم من زيارته إلى الولايات المتحدة التي من المقرر أن تدوم خمسة أيام إلتقى إردوغان مع ممثلي المجتمعين الإسلامي والتركي في أمريكا. وتأسف إردوغان في تغريدة على تويتر مقتبسة من خطابه تحوّل منطقة العالم الإسلامي إلى منطقة اشتباكات داخلية وخلافات ونزاعات بين الأشقاء مشيرا إلى أن هذا الواقع أمر محزن للغاية.
إردوغان يتأسف من نيويورك على حال العالم الإسلامي ويعد بالمحافطة على القدس
إردوغان يتأسف من نيويورك على حال العالم الإسلامي ويعد بالمحافطة على القدس
وتابع "ففي الوقت الذي يجب أن يتلاحم فيه الإخوة كالجسد الواحد، يسفكون دماء بعضهم البعض كل يوم بتحريض من الإمبرياليين."
وعن ما يجري في القدس وقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس قال إدروغان " إننا عازمون على عدم ترك قبلتنا الأولى القدس تحت رحمة المحتلين. ولن نضحي بالقدس مدينة السلام من أجل مطامع إسرائيل. وسنواصل حماية عزة القدس وكرامة الحرم الشريف".
وخلال هذه الزيارة سيشارك إردوغان في اجتماع سيعقد الإثنين حول مكافحة الهجرة وكيفية إيجاد حلول لأزمة اللاجئين. كما سيلقي الرئيس التركي كلمة في اليوم الأول من الاجتماعات الأممية. الزيارة تهدف كذلك إلى عقد لقاءات مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في اجتماع الجمعية العامة.
وسيستغل إردوغان زيارته هذه إلى نيويورك للقاء بعض المستثمرين ورجال الأعمال خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعيشها تركيا.
ونقلت صحيفة حريت التركية ووسائل إعلام أخرى في تركيا الاثنين عن الرئيس رجب طيب إردوغان قوله خلال كلمة ألقاها في نيويورك إن بلاده ستتخذ إجراء شرقي نهر الفرات في سوريا وستفرض مناطق آمنة مثلما فعلت في شمال غرب سوريا. وقالت الصحيفة نقلا ن أرودغان قوله "إن شاء الله سنزيد في الفترة المقبلة عدد المناطق الآمنة في سوريا لتضم شرق الفرات".
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ونفذت تركيا من قبل عملية عسكرية لانتزاع السيطرة على منطقة عفرين السورية من وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تعتبرها أنقرة منظمة إرهابية. وتسيطر وحدات حماية الشعب أيضا على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات.
وكان إردوغان قد حذر في الماضي من شن عمليات عسكرية جديدة بمحاذاة الحدود التركية بعد هجومها السابق في سوريا.