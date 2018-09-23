زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا: انتخابات تشريعية جديدة أولى من الاستفتاء على البريكست

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، إن الحزب يفضل إجراء انتخابات جديدة على استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهو موقف يزيد من الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعثرت خطتها للخروج من التكتل.

وقال كوربين لبرنامج أندرو مار شو في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنه سيستمع إلى أي نقاش عن تصويت ثان محتمل على عضوية بريطانيا، لكنه يفضل إجراء انتخابات مبكرة، إذا فشلت ماي في التوصل إلى اتفاق من الممكن أن يدعمه حزب العمال في البرلمان.