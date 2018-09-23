زعيم المعارضة العمالية في بريطانيا: انتخابات تشريعية جديدة أولى من الاستفتاء على البريكست

قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربين، إن الحزب يفضل إجراء انتخابات جديدة على استفتاء ثان بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهو موقف يزيد من الضغوط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تعثرت خطتها للخروج من التكتل.
وقال كوربين لبرنامج أندرو مار شو في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، إنه سيستمع إلى أي نقاش عن تصويت ثان محتمل على عضوية بريطانيا، لكنه يفضل إجراء انتخابات مبكرة، إذا فشلت ماي في التوصل إلى اتفاق من الممكن أن يدعمه حزب العمال في البرلمان.
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ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس آذار من العام المقبل. وبعد أسابيع من إدلاء الطرفين بتصريحات إيجابية بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق خروج وشراكة تجارية مستقبلية، احتدت النبرة في سالزبرغ بالنمسا يوم الخميس (20 سبتمبر أيلول)، عندما تقدم زعماء الاتحاد الأوروبي واحدا تلو الآخر لانتقاد خطة ماي.
وفي نفس البرنامج كرر دومينيك راب وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية اليوم الأحد، ما تعهدت به ماي من التزام هدوء الأعصاب خلال المحادثات، والضغط على الاتحاد الأوروبي للوصول معه إلى اقتراح بديل لخطتها المسماة (تشيكرز)، في إشارة إلى مقر إقامتها الريفي الذي توصلت فيه إلى خطة الخروج مع كبار أعضاء حكومتها. واستبعد راب مجددا إجراء أي انتخابات هذا العام، واصفا الاقتراح بأنه "لا قيمة له".
في الاثناء تظاهر المعارضون للبريكسيت عبر شوارع ليفربول، داعين إلى تنظيم استفتاء جديد بشأن بقاء بريطانيا أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.