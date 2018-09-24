هل تُعتمد "الدرونز" للخدمات العامة في دول الاتحاد الأوروبي؟

في أوقات الأزمات والطوارئ، يمكن للطائرات بدون طيار "درونز"، أن تحدث فرقا كبيرا. إذا ما اندلع حريق ما مثلا، يمكن الاعتماد على الدرونز عبر تثبيت كاميرات حرارية عليها، بالتالي، يمكن لرجال الإطفاء والمنقذين التعرف الحصول على أكبر قدر من المعلومات عما يحصل داخل البناء.
بهذا الخصوص، يقول روميو دورشر، مدير مؤسسة "دي جي آي" للسلامة العامة، فيما ينظرإلى شاشاة في يده تعرض ما تنقه كاميرا مثبتة على درون: "يمكنني الآن أن أرى أن هناك ضحية داخل الغرفة، وهذا شيء فعال بشكل كبير".
ويضيف: "تسمح هذه المعلومات لقائد الفريق (المنقذين) بتوزيع المهمات على عدة مناطق".
التخطيط لعملية الإنقاذ
وخلال قمة تحت عنوان "الدرونز والسلامة العامة"، في العاصمة بروكسل، اجتمع عدة خبراء أوروبيين من عدة خدمات عامة، وقال خلالها رجال إطفاء من إيطاليا إن الدرون ساعدتهم على التخطيط بشكل أفضل للبحث إثر انهيار جسر في مدينة جنوى في آب/أغسطس الماضي.
أونوفريو لوروسو، أحد رجال الإطفاء الإيطاليين الذي حضروا القمة، يقول: "استخدمنا الدرونز لإنتاج مجسمات بانورامية ثنائية الأبعاء، بحيث نحدد الأماكن المحتملة للتدخل، وبالتالي نخطط لعملية الإنقاذ".
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ليس بعد في أوروبا
وعلى رغم فعالية استخدام الدرونز، إلا أن التشرذم الحالي في القوانين الأوروبية قد يعوق عمليات الإنقاذ، لذلك، ويعمل المشرّعون الأوروبيون في الوقت الحالي على اقتراح لتنسيق قوانين الاتحاد الأوروبي بخصوص درونز.
وحول هذا يقول مونيش خورانا، وهو مدير في "يوروكنترول" (المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية): "هناك العديد من المنتجات لدى شركات في الاتحاد الأوروبي، وقد يكون لديهم حلول، لكن لا يمكنهم تداول الأمر تجاريا في الوقت الحالي".
ويضيف: "بمجرد تفعيل العمل بالتشريع بشكل كامل، بإمكانهم بدء التصنيع وإجراء الصفقات والمعاملات التجارية".