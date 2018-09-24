الشرق الأوسط يهدر طعاماً بقيمة تريليون دولار كل عام والسعودية في الصدارة

أفادت دراسة أجراها موقع يوغوف (YouGov) الحكومي البريطاني بأن طعاماً بقيمة تريليون دولار أمريكي يتم إهداره سنوياً بدول الشرق الأوسط.
وتأتي المملكة العربية السعودية في موقع الصدارة بإهدار طعام قيمته 13.3 مليار دولار بينما وصلت مهدرات الطعام لتبلغ 40% من إجمالي مخلفات دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشكلت مخلفات المطاعم نسبة 32% من الطعام المُهدَر بالسعودية ومصر والإمارات، حيث يُهدَر 30% من مخلفات الطعام بعد مآدب الاحتفالات المختلفة بالدول الثلاث.
وطبقاً للدراسة، يتم التخلص من 48% من إجمالي مخلفات الطعام بالشرق الأوسط بينما يتم إهدار 33% من إجمالي الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأغذية المعلبة.
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وقالت الدراسة إن نسبة كبيرة من الناس يتخلصون من الطعام بعد انتهاء تاريخ الاستخدام الأمثل عوضاً عن انتهاء تاريخ الصلاحية.
وتاريخ الاستخدام الأمثل هو الفترة الزمنية التي يكون الطعام فيها الطعام طازجاً بالشكل الأمثل وهو يختلف عن تاريخ الصلاحية الذي يفسد بعده الطعام ولا يمكن استهلاكه.
ويتم التخلص من 72% من إجمالي اللحوم الصالحة للأكل بالشرق الأوسط عند انتهاء فترة الاستخدام الأمثل لها على الرغم من عدم انتهاء صلاحيتها.
وتحاول بعض دول المنطقة تقديم مبادرات للحد من إهدار الطعام كبنوك الطعام الإماراتية التي تقوم بتوزيع مخلفات الطعام للمحتاجين داخل وخارج البلاد، بالإضافة لمقترحات بنوك طعام سعودية بفرض غرامة قدرها 1000 ريال سعودي (267 دولار) مقابل كل كيلوغرام من الطعام المُهدَر.