لماذا ينكر محافظ بولونيا وجود طبق "المعكرونة البولونية"؟

شهدت مدينة بولونيا جدلا كبيرا، بعد أن وصف محافظ المدينة الإيطالية الطبق الشهير "سباغيتي بولونيز" (المعكرونة البولونية) بأنه من نوع "الأخبار الزائفة".

وعبر تغريدة نشرها على تويتر، أنكر المحافظ فيرجينيو ميرولا وجود الطبق التقليدي، المكون من المكرونة وكرات اللحم وصلصة الطماطم.

وقبيل افتتاح "فيكو"، أكبر معرض للأطباق والطعام حول العالم، دعا ميرولا عبر تويتر الناس أن يرسلوا له صورا لأطباق المعكرونة البولونية.

أطباق أخرى

ولطالما عرفت بولونيا بثقافتها الغذائية، وتتباهى بشرائح لحم "مورتوديلا" وتورتيلوني"، وهي أطباق شهية يدعو أهالي المدينة السياح لتناولها بدلا من طلب أطباق المعكرونة.

وكثيرا ما يواجه السياح الذين يطلبون أطباقا تعتمد المكرونة مكونا رئيسيا، بالسخرية من أهالي مدينة بولونيا، وفقا لما تقوله الخبيرة الغذائية الإيطالية هيلينا كيرياكيدز.

وتقول كيرياكيدز ليورونيوز: "العديد من السياح الذين يطلبون طبق المعكرونة البولونية، يتعرضون للسخرية في المطاعم، ويُقال لهم لا نستطيع تقديم هذا الطبق لكم، لأن المعكرونة من نوع السباغيتي لا تُصنع في هذه المنطقة".

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وفي وقت لاحق، أوضح محافظ المدينة ما جاء في تغريدته بالقول: "من الغريب أن نكون مشهورين حول العالم بصنع طبق ليس لنا".

وأضاف: "بالطبع، نحن سعداء أن ذلك من شأنه جذب الانتباه إلى مدينتنا، لكننا نفضل أن نشتهر بطعامنا الذي يشكل جزءا من تقليدنا المطبخي".