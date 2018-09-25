بوتشدمون في كتابه الجديد: "مستعد لدخول السجن... لكن ذلك سيكون خطأ"

قال زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوتشدمون، إنه يتوجب على رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أن يكون "وسيطا" في حل أزمة الإقليم، كما أبدى نيته دخول السجن "إن اقتضت الحاجة".

وخلال تقديم كتابه الجديد "الأزمة الكتالونية: فرصة لأوروبا"، في العاصمة بروكسل، الثلاثاء، قال بوتشدمون "هناك شخص وحيد قادر على القيام بهذا الدور (وسيط)، هو دونالد توسك".

وأضاف: "إنه (توسك) الشخص الوحيد الذي عبر عن نفسه بشكل صحيح".