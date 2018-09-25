بوتشدمون في كتابه الجديد: "مستعد لدخول السجن... لكن ذلك سيكون خطأ"

قال زعيم إقليم كتالونيا السابق، كارلس بوتشدمون، إنه يتوجب على رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، أن يكون "وسيطا" في حل أزمة الإقليم، كما أبدى نيته دخول السجن "إن اقتضت الحاجة".
وخلال تقديم كتابه الجديد "الأزمة الكتالونية: فرصة لأوروبا"، في العاصمة بروكسل، الثلاثاء، قال بوتشدمون "هناك شخص وحيد قادر على القيام بهذا الدور (وسيط)، هو دونالد توسك".
وأضاف: "إنه (توسك) الشخص الوحيد الذي عبر عن نفسه بشكل صحيح".
وأوضح بوتشدمون في كتابه أن ذكر توسك لا يعني أن ثمة اتصالا معه، بل لأن "خطابه ومقاربته للأزمة تعطيان الانطباع بأنه من المفيد التواصل معه".
كما اعتبر أن "الأزمة" اختبرت قدرة الاتحاد الأوروبي على "وضع مصالح المواطنين فوق مصالح دولة معينة".
"إذا اقتضت الضرورة"
وحول مسألة اعتقاله، قال في الكتاب: "أنا مستعد لدخول السجن في إسبانيا إذا اقتضت الضرورة"، لكنه رأى أن سجنه سيكون "خطأ"، إذ ذلك من شأنه أن يعقد الأمور "أكثر فأكثر أمام احتمال إيجاد حل".
وكان بوتشدمون قد غادر إقليم كتالونيا العام الماضي، ليتفادى التعرض للاعتقال من قبل الحكومة الإسبانية، بسبب مشاركته في الاستفتاء على استقلال الإقليم، الذي اعتبرته المحكمة الدستورية غير قانوني.
ومؤخرا، رفض رئيس كاتالونيا الجديد، كويم تورا، عرض مدريد بإجراء تصويت على منح المنطقة المزيد من الحكم الذاتي، متعهدا بمواصلة الضغط من أجل الاستقلال.
للمزي على يورونيوز:
واعتبر بوتشدمون أن كتابه يهدف إلى فتح حوار مع بقية أوروبا، مكررا أنه كان ينبغي للكتلة أن تستجيب بشكل أكثر حزما لتصرفات الحكومة الإسبانية.
وجدير بالذكر أن الكتاب صدر بطبعات ثلاث، بالكتالانية والفرنسية والهولندية، لكن لا نسخة منه بالإسبانية.