القضاء البلجيكي يرفض تسليم إسبانيا مغني راب متهم بـ"إهانة بالتاج"

رفضت العدالة البلجيكية تسليم مغني الراب، جوسيبي ميكيل أريناس، الملقب بـ"فالتونك"، إلى إسبانيا.
القاضي الذي أصدر الحكم برر القرار بأنه لا توجد "جريمة مزدوجة"، أي أن الجرائم التي أدين بها فالتونك في إسبانيا غير موجودة في النظام القانوني البلجيكي.
وقد احتفل الفنان الإسباني بالحكم، واعتبره نصرا لحرية التعبير.
في بلجيكا مقبولة وفي إسبانيا لا
وفي مقابلة مع يوروينوز، قال فالتونك: "هذا يعني أنه هنا (في بلجيكا) هناك أشياء مقبولة على اعتبارها جزءا من حرية التعبير، لكنها ليست كذلك في إسبانيا".
وأضاف مغني الراب: "إن حكم القاضي جيدا جدا. بالنسبة لإهانة التاج، على سبيل المثال، قال إنه من المفروض أن يكون معرضا للانتقاد".
وكان فالتونك قد حُكم بالسجن لثلاثة سنوات ونصف، بتهم "إهانة التاج" و"تعزيز الإرهاب" و"التهديد"، بحسب ما قاله محاميه.
"انتكاسة أخرى"
واعتبر المحامي حكم القاضي البلجيكي "انتكاسة أخرى" للقضاء الإسباني.
وقال المحامي: "أعتقد أنها رسالة إلى مدريد ونظام العدالة الإسباني، إذ عليهم أن يتوقفوا عن سوء استخدام مذكرات الاعتقال الأوروبية، على رغم أنها أداة جيدة".
وأضاف المحامي: "لكنها (مذكرات الاعتقال الأوروبية) لم تُوضع لمساعدة إسبانيا على اعتقال الناس فقط لأنهم عبروا عن آرائهم".
للمزي على يورونيوز:
ويتطلع فالتونك إلى أكثر من الاحتفال بحكم القاضي البلجيكي، إذ يود أن يواجه الحكم الإسباني أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في ستراسبورغ.