مخلوقات فضائية؟ علماء يلتقطون مزيداً من الإشارات الغامضة من مجرة بعيدة

توصلت دراسة تسعى للإجابة على السؤال الأبدي الخاص بكون الانسان يعيش وحده بالمجرة الشمسية أم لا إلى التقاط إشارات إذاعية متزايدة من مصدر غير محدد على بعد 3 مليارات سنة ضوئية من كوكب الأرض.
وأشارت الدراسة، التي تعمل على التقاط الإشارات المختلفة من مصادر طبيعية بالمجرة كالنجوم النيترونية حديثة التكوين والثقوب السوداء، إن الإشارات المكتشفة قد تكون من حضارات أخرى بالمجرة.
وتستعين الدراسة، التي يبلغ تمويلها، 100 مليون دولار، بالذكاء الاصطناعي لإيجاد أنماط خفية في بحر أكبر من الإشارات الكونية بالمجرة التي نسعى لمعرفة إن ما كان هناك من يشاركنا الحياة فيها أم لا.
ويمكن لنفس تقنية الذكاء الاصطناعي أن تساعد علماء الفلك على إيجاد مصادر مكررة جديدة للانفجارات الراديوية السريعة ببقع أقرب إلى الأرض.
وقد يتمكن الفلكيون من الحصول على نظرة أفضل إذا ما تم إيجاد وتتبع مصادر موثوقة وقريبة من كوكبنا لتلك الإشارات.
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