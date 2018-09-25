وئام الدخيل تسطر التاريخ وتصبح أوّل إمرأة مقدمة أخبار في التلفزيون السعودي

ظهرت الإعلامية السعودية وئام الدخيل في نشرة أخبار المساء على التلفزيون السعودي قبل أيام، معلنة افتتاح عهد إعلامي جديد في السعودية بكونها أول وجه نسائي يقدم نشرة الأخبار المسائية الرئيسية على الشاشة الحكومية.
وشاركت وئام زميلها الإعلامي السعودي عمر النشوان تقديم نشرة أخبار المساء يوم الخميس الماضي، بمناسبة إطلاق الهوية الجديدة للقناة.
وئام خريجة قسم الإعلام في الجامعة اللبنانية الأمريكية وتنوعت محطات مشوارها المهني بين الصحافة المكتوبة والمرئية.
وتناقلت وسائل إعلام محلية الخبر كما أثار ظهورها الأول اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن السعودية بدأت تنتهج سياسة أكثر انفتاحاً تجاه المرأة بما يتعلق بحقوقها ومشاركتها في الحياة العامة، ورغم ذلك ما زالت تعتقل بعض النساء الناشطات المدافعات عن حقوق المرأة ما يثير الكثير من الانتقادات.