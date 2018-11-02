في "يوم الاتحاد الأوروبي للمساواة في الأجور".. النساء يتقاضين أقل من الرجال بـ16.2%

بمناسبة "يوم الاتحاد الأوروبي للمساواة في الأجور" (بين الجنسين)، الذي يصادف يوم غد، السبت، 3 تشرين الثاني/نوفمبر، نشرت المفوضية الأوروبية بيانا قالت فيه إن أجور النساء لا تزال أقل بما نسبته 16.2 في المئة من الرجال.
نائب رئيس المفوضية، فرانز تيمرمانز، يقول في البيان: "النساء والرجال متساوون، هذه إحدى القيم المؤسسة للاتحاد الأوروبي".
ويضيف: "لكن المرأة لا تزال تعمل لمدة شهرين بدون أجر كل عام مقارنة بزملائها الذكور. لا يمكن قبول هذا الوضع بعد الآن".
ويردف تيمرمانز قائلا: "هذا الفارق في الأجور بين الجنسين ليس مجحفا من حيث المبدأ فحسب، ولكن أيضا في الممارسة العملية، لأنه يضع المرأة في أوضاع غير مستقرة خلال حياتها المهنية، وأكثر من ذلك بعد التقاعد مع وجود فجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين بنسبة 36.6 في المئة".
دوام جزئي ومهن منخفضة الأجور
كما يشير البيان إلى أن العوامل المؤسسة لوجود هذه الفجوة في الاجور بين الجنسين تعود لعدة أسباب، منها أن النساء يعملن عادة في وظائف بدوام جزئي، أو يعملن في قطاعات منخفضة الأجور، بالإضافة إلى أنهن غالبن يتحملن مسؤولية العناية بعائلاتهن.
ويتحدث عن عدم وجود حلول في الوقت الحالي بشأن عدم المساواة، لكنه أشار إلى أن المفوضية الأوروبية وضعت عدة مقترحات وهيد قيد الدراسة والنقاش.
من بين تلك المقترحات، تحسين ظروف العمل للوالدين، بالتالي، يتمكنون من تقديم العون لعائلاتهم.
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محاربة الأفكار النمطية
كما أطلقت المفوضية حملة تمتد على مدى عامي 2018 و2019، تحت مسمى "خطة الاتحاد الأوروبي للتعامل مع فجوة عدم المساواة في الأجور بين الجنسين"، وتتضمن عدة مقترحات وأولويات.
ودعما للحملة، تم جمع 3.3 مليون يورو إلى حينه، لأجل مشروعات تتعلق بمحاربة الأفكار النمطية، بالإضافة إلى تقيدم توجيهات بشأن العمل واختيار المهن.