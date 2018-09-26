فيديو: اشتباكات بين نشطاء والشرطة الألمانية احتجاجا على إزالة غابة

تصدى علماء بيئة لرجال شرطة ألمان لمنعهم من إزالة ما تبقى من خيام نُصبت على الأشجار في غابة هامباخ، المتنازع عليها.
ويأمل أنصار البيئة في وقف مخطط شركة RWE الألمانية بقطع اشجار الغابات الشهر القادم، لتوسيع منجم للفحم الحجري، وهو أكبر منجم مفتوح في أوروبا.
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ووقعت مواجهات ومشاجرات بين النشطاء والشرطة، بعد أن أقدمت على تفكيك الخيام التي بنيت على الأشجار.
وتخلل العملية حادث مأساوي، حيث توفي صحفي إثر وقوعه أثناء تغطيته الأحداث.