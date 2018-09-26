المفوضية الأوروبية لـ"ريان إير": التزموا بقوانين الاتحاد بشأن العقود "فورا"

أخطرت المفوضة بشؤون التوظيف في الاتحاد الأوروبي، ماريان تايسن، الرئيس التنفيذي لشركة الطيران "ريان اير"، ميشال أوليري، الأربعاء، بوجوب التزام الشركة الإيرلندية بقوانين الاتحاد الأوروبي، ومنح العاملين فيها عقودا وفقا لأماكن إقامتهم.
وقالت تايسن لأوليري إن قوانين الاتحاد الأوروبي الخاصة بتوظيف طواقم الطيران واضحة، حيث أنها لا تستند إلى العلم الذي تحمله الطائرة (الجنسية)، بل إلى المكان الذي يغادره الموظف صباحا ويعود إليه في المساء.
ويعمل موظفو ريان اير في الدول الأوروبية وفق عقود إيرلندية، يبد أن بعض الاتحادات تفاوض حول إمكانية تحويل العقود إلى محلية، كل بحسب مكان إقامته.
بالنسبة لبلجيكا، وافقت شركة الطيران على منح حقود وفق القوانين المحلية ابتداء من آذار/مارس، عام 2020، فيما قال الاتحاد البلجيكي (سي إن إي) إن التغييرات ستطال فقط نصف عدد العاملين.
"لا يمكن تأجيله.."
وفي بيان موجه للشركة، قالت تايسن: "احترام القانون ليس شيئا يتوجب على العمال التفاوض عليه، كما لا يمكن تأجيله إلى وقت لاحق".
بالمقابل، قال أوليري إنه ناقش مع تايسن مسألة العقود المحلية خلال اجتماعهما، إلى جانب "حقيقة أننا قمنا بتقديمها بالفعل".
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وكانت شركة الطيران الإيرلندية -منخفضة التكاليف- قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اعتزامها إلغاء 190 رحلة طيران في مختلف أنحاء أوروبا، بسبب الإضراب المقرر لأطقم الضيافة العاملة على متن خطوطها، في إسبانيا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وإيطاليا وألمانيا.