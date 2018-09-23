عاجل

عاجل

الصين

مضيفة طيران صينية تُطرَد من وظيفتها بعد قبولها الزواج خلال رحلة جوية

تقرأ الآن:

مضيفة طيران صينية تُطرَد من وظيفتها بعد قبولها الزواج خلال رحلة جوية

China Eastern Airlines Airbus A330-200
@ Copyright :
Aero Icarus
حجم النص Aa Aa

تعرّضت مضيفة طيران تعمل لشركة الخطوط الجوية الشرقية الصينية للطرد بعد تقدّمِ صديقها بطلب يدها على متن الطائرة، خلال إحدى الرحلات الداخلية في الصين.

وكان الشاب قد تقدم من المضيفة بعد نحو نصف ساعة على إقلاع الطائرة، ثم ركع على ركبتيه وسألها إذا ما كانت تقبل به زوجاً لها. وبعد موافقة المضيفة علا التصفيق في مقصورة الطائرة، بحسب ما ذكره موقع القناة الثامنة في سنغافورة.

وانتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بكثرة، ولكن ما كان مقدراً له أن يبقى ذكرى جميلة تحول إلى خبر سيء إذ فصلت شركة الخطوط الجوية الشرقية الصينية المضيفة من عملها.

وتلقت المضيفة خبر الاستغناء عنها عبر رسالة مكتوبة، حيث كتب فيها أنها "أهملت سلامة الراكبين". وجاء في نص الرسالة: إن التصرف الشخصي الرومنطيقي تسبب بالفوضى بين الركاب وشكّل خطراً كبيراً على سلامتهم".

وانقسمت الآراء على وسائل التواصل الاجتماعي وفي داخل شركة الخطوط الجوية نفسها حيث رأى البعض أن ما قامت به الإدارة كان الخيار الصحيح.

أيضاً على يورونيوز:

ووصف أحد المغردين قرار الإدارة "بغير الإنساني" فيما قال آخر أنه "كان من الأفضل للعاشقيْن اتخاذ مثل هذه الخطوات الشخصية في مكان خاص".

لحظة تقدم الشاب بطلب يد المضيفة

المصادر الإضافية • القناة الثامنة - سنغافورة