شاهد: دمى بشرية لتدريب طلبة كلية طب الأسنان في فرنسا

من منا لم يتخوف من الذهاب إلى طبيب الأسنان؟ وكم من طبيب الأسنان لم يتخوف بدوره من علاج مريضه الأول؟ لتجنب هذه الفوبيا وتحسين تدريب طلاب طب الأسنان بمدينة ستراسبورغ في فرنسا، أقدمت كلية طب الأسنان في المدينة على اقتناء دمية عرض أزياء تشبه لحد بعيد الإنسان لأنها تتنفس وتتعرق وتتكلم وفقا لتصرفات الطبيب المعلم. هذه التجربة هي الأولى من نوعها في فرنسا تهدف إلى تكوين الأطباء الطلبة بشكل دقيق، حيث يستطع الطبيب المعلم التحكم عن بعد بالدمية من خلال جعلها تتعرق او تتحرك او تصيح أو حتى تنزف أثناء العلاج.

بهذه الطريقة يمكن للأطباء المعلمين تصور سيناريوهات مختلف لسلوك المريض ودود أفعاله أثناء العلاج.