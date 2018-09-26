اقتراح ترامب بحل الدولتين " لم يُفاجئ " نتنياهو

ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال اليوم الأربعاء بعد اجتماع مع الرئبس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفاجأ" بتفضيل ترامب لحل الدولتين مع الفلسطينيين.

وكانت تصريحات ترامب بخصوص حل الدولتين أوضح تعبير حتى الآن عن تأييد إدارته لهذا الأمر. وقالت إدارة ترامب من قبل إنها ستدعم حل الدولتين إن وافق عليه الطرفان.

نتنياهو يحاول التواصل مع عباس والأخير يرفض

من جهة أخرى، نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر دبلوماسي قوله إن "نتيناهو حاول الاتصال بالرئيس الفلسطيني محمود عباس إلا أن الأخير رفض اللقاء".

وأضاف المصدر : " إنه لأمر سخيف الاعتقاد بينما تحضر الولايات المتحدة لمثل هذا المخطط أن يتحايل نتنياهو على الموضوع".