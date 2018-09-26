ذكرت تقارير إعلامية الأربعاء أن الاسم الحقيقي لأحد الرجلين المطلوبين لبريطانيا فيما يتصل بالهجوم بغاز الأعصاب في سالزبري على الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته هو أناتولي فلاديميروفيتش تشيبيجا وإنه كان برتبة كولونيل في الجيش الروسي.
إعلام بريطاني: أحد المشتبه بهما في هجوم سالزبري هو عقيد روسي
إعلام بريطاني: أحد المشتبه بهما في هجوم سالزبري هو عقيد روسي
وفي وقت سابق هذا الشهر اتهم ممثلو الادعاء في بريطانيا ألكسندر بتروف ورسلان بوشيروف بمحاولة القتل لتسميمهما سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في سالزبري بجنوب إنجلترا في مارس آذار لكنهم أضافوا أنهم يعتقدون أن المشتبه بهما استخدما أسماء مستعارة لدخول بريطانيا.
وقالت صحيفة ديلي تليجراف وهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الاسم الحقيقي لبوشيروف هو تشيبيجا، وذلك نقلا عن تقرير استقصائي للموقع الإلكتروني بيلينجكات الذي يغطي شؤون المخابرات.
وقال مصدران أمنيان أوروبيان على اطلاع على التحقيق الخاص بسكريبال إن المعلومات دقيقة.
وتنفي روسيا أي ضلوع في الهجوم وقال الرجلان إنهما كانا مجرد سائحين زارا سالزبري لمشاهدة الكاتدرائية الرئيسية بها.
وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن الحكومة البريطانية تعلم الهوية الحقيقية للرجلين.
وذكرت صحيفة تليغراف أن تشيبيجا (39 عاما) خدم في حربي الشيشان وأوكرانيا وحصل على لقب بطل روسيا الاتحادية بموجب مرسوم للرئيس فلاديمير بوتين في 2014.
ولم يتسن الحصول على تعليق من السفارة الروسية في لندن. كان الكرملين قد قال في السابق إن المشتبه بهما لا علاقة لهما ببوتين.