أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية عن مقتل 3 سعوديين مطلوبين بتهم الإرهاب في القطيف بالمنطقة الشرقية التي تسكنها أغلبية شيعية. وقد لقي المطلوبون مصرعهم بعد أن حاولوا منع عناصر الأمن من القبض عليهم بحسب الناطق باسم قوات الأمن السعودية.
مقتل 3 سعوديين مطلوبين في القطيف ذات الأغلبية الشيعية
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مقتل 3 سعوديين مطلوبين في القطيف ذات الأغلبية الشيعية
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وقد أصيب ثلاثة من قوات الشرطة بجروح خفيفة في هذه العملية. وقال المسؤول السعودي إن المطلوبين كانت لهم علاقة بالأحداث الإرهابية التي شهدتها القطيف على حد تعبيره.
وكانت السعودية قد أعدمت في يناير كانون الثاني 2016 رجل الدين الشيعي البارز نمر النمر الذي كان منتقدا بارزا للأسرة الحاكمة
ومؤيدا للاحتجاجات المناهضة للحكومة في المنطقة الشرقية عام 2011. وأشعل إعدامه احتجاجات في تلك المنطقة حيث يشكو الشيعة من
التهميش والتمييز ضدهم فيما تنفي الرياض ذلك.