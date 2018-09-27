الملك سلمان: لا حصانة لأحد في المملكة العربية السعودية

أكد الملك سلمان بن عبد العزيز في حفل بالمدينة المنورة الأربعاء بأن الجميع في المملكة سواسية، ولا حصانة لأحد.

الكلمة التي ألقاها في حفل أقامه أهالي المدينة المنورة في مقر الإمارة بمناسبة تدشين عدد من المشاريع، قال فيها إن جميع من في المملكة سواء، لا فرق بين هذا وذاك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وألمح إلى أن بعض الدول تعطي حصانة للبعض، لكن المملكة كل شخص يمكنه أن يتقدم بشكوى على شخص آخر، كما فعل الملك عبد العزيز، وقال:" الكل الحمد لله ينظر إلى مصلحة بلده، كلكم أو الكثير منكم ليس في بلدته أو قريته، بل في كل أنحاء المملكة إخوان وعلى الحق أعوان".

وقال: "رحم الله مَن أهدى إليَّ عيوبي. إذا رأيتم أي شيء يضرّ بدينكم أو وطنكم أو مواطنيكم فالله يحيّيكم".