السوري "قيصر" والمغربي ناصر الزفزافي في قائمة المرشحين لجائزة "سخاروف"

أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، عن القائمة القصيرة لجائزة "سخاروف لحرية التعبير"، والتي يمنحها منذ العام 2018، لأحد الأفراد أو المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وضمت القائمة القصيرة ثمانية أسماء لأشخاص ومنظمات، من عدة جنسيات وبلدان مختلفة، منها، عربيا، السوري "قيصر" والمغربي ناصر الزفزافي.

"سيزار" أو "قيصر"، وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي تمكن من إخراج 55 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتم التحقق من الصور عبر منظمة "هيومن رايتس ووتش".

قائد حراك الريف بالمغرب والمعتقل حاليا، ناصر الزفزافي، ضمن القائمة القصيرة، وهو الذي قاد الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة الريف ضد الفساد وسوء استخدام السلطة، عام 2017.

تغريدة تتضمن فيديو من البرلمان الأوروبي حول جائزة "سخاروف"

القائمة ضمت أيضا المنظمات غير الحكومية التي تحمي حقوق الإنسان وتنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، منذ عام 2015، ومنها "مؤسسة قارب اللاجئين"، و"جوجند ريت" و"قارب الإنقاذ" و"أطباء بلا حدود"، وغيرها.