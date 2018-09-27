السوري "قيصر" والمغربي ناصر الزفزافي في قائمة المرشحين لجائزة "سخاروف"

أعلن البرلمان الأوروبي، الخميس، عن القائمة القصيرة لجائزة "سخاروف لحرية التعبير"، والتي يمنحها منذ العام 2018، لأحد الأفراد أو المنظمات التي تدافع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وضمت القائمة القصيرة ثمانية أسماء لأشخاص ومنظمات، من عدة جنسيات وبلدان مختلفة، منها، عربيا، السوري "قيصر" والمغربي ناصر الزفزافي.
"سيزار" أو "قيصر"، وهو الاسم المستعار للمصور العسكري السوري الذي تمكن من إخراج 55 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري، وتم التحقق من الصور عبر منظمة "هيومن رايتس ووتش".
قائد حراك الريف بالمغرب والمعتقل حاليا، ناصر الزفزافي، ضمن القائمة القصيرة، وهو الذي قاد الاحتجاجات التي اندلعت في منطقة الريف ضد الفساد وسوء استخدام السلطة، عام 2017.
القائمة ضمت أيضا المنظمات غير الحكومية التي تحمي حقوق الإنسان وتنقذ المهاجرين في البحر المتوسط، منذ عام 2015، ومنها "مؤسسة قارب اللاجئين"، و"جوجند ريت" و"قارب الإنقاذ" و"أطباء بلا حدود"، وغيرها.
اسم المحامية الألمانية من أصل تركي، سيران أتيس، ورد أيضا في القائمة القصيرة، لجهودها في محاربة التطرف الديني والسياسي واضطهاد المرأة، وهي التي أسست "مسجد ابن رشد غوتة"، في العاصمة برلين، حيث يمكن للرجال والنساء الصلاة جنبا إلى جنب وبإمامة امرأة ويرحب بالمثليين أيضا الأمر الذي عرضها لتهديدات كثيرة.
اسم آخر في القائمة، هو المخرج الأوكراني، أوليغ سينتزوف، المحكوم بالسجن لمدة 20 عاما، بتهمة "تخطيطه لأعمال إرهابية" ضد الدولة الروسية، الحكم الذي اعتبرته "أمنستي" "حكما غير عادل أمام محكمة عسكرية".
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كما ضمت القائمة اسم الأمريكي، ديواين جونسون، وهو يعمل حارسا لإحدى الآراضي في الولايات المتحدة، واكتشف ان أحد العلامات التجارية الزراعية التي تبيعها الشركات تتسبب بالسرطان.
"أفري فورم" أو (المنتدى الأفريقي) أيضا في القائمة، وهي منظمة غير حكومية تعنى بحماية حقوق الأقليات في جنوب أفريقيا.
وآخر اسم في القائمة كان لماري فاغنر، وهي ناشطة كندية اُعتقلت مرات عدة بتهمة "تعطيل أعمال" عيادات الإجهاض في تورنتو.
كما قال البرلمان الأوروبي إن الإعلان عن القائمة القصيرة، وتضم ثلاثة أسماء، سيكون في التاسع من تشرين الثاني/أكتوبر القادم، فيما سيعلن اسم الفائز بالجائزة يوم من الشهر نفسه.
وسيقام حفل تسليم الجائزة في مدينة ستراسبورغ (شرق فرنسا)، يوم كانون الأول/ديسمبر المقبل.