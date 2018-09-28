خدمة "أوبر" تكشف خيانة امرأة لزوجها

اكتشف رجل من كولومبيا خيانة زوجته له بعد أن اتصلت من خلال تطبيق خدمة نقل الركاب "أوبر" تطلب سيارة تُقِّلها وعشيقها إلى الفندق ليتبيّن لهما أن السائق ما هو إلا الزوج المخدوع.
وذكرت مجلة "نيوزويك" أن الزوجة ياسيس باريوس التي كانت تعرف باسم "ييمي" تخون زوجها لأكثر من عام مع عشيقها "جيسوس".
وأوضحت المجلة الأمريكية، نقلاً عن صحيفة "إل إسبكتادور" الكولومبية، أن "ييمي" و"جيسوس" تقابلا يوم الثلاثاء الماضي في مدينة سانتا مارتا، وعقدا العزم على الاتجاه إلى أحد الفنادق، وبعد أن وصلت سيارة "أوبر" لنقلهما إلى هناك، كانت الصدمة حين أدرك المعنيان أن السائق هو الزوج.
ولم تكن "ييمي" تعلم أن زوجها كان أخذ سيارة أحد أصدقائه على سبيل الاستعارة، واستعمل حسابه على "أوبر" من أجل زيادة رزقه.
ولفتت "نيوزويك" إلى أن روايات مختلفة اختتمت بها الواقعة، فقد ذكرت تقارير محلية أن شجاراً نشب بين الزوج والعشيق في الشارع وتدخلت الزوجة لفض الشجار، فيما ذكرت تقارير أخرى أن الزوجة وعشيقها خرجا مسرعين من السيارة على وقع الصدمة التي تملّكتهما إثر إدراكهما أن الزوج المخدوع جالس خلف مقود السيارة.
وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تطبيق "أوبر" إذ يعطي المستخدمين معلومات وافية عن السائق وسيارته، فإنه في الوقت عينه يحذر من الدخول بحساب شخص آخر، تحت طائلة إغلاق الحساب وعدم تفعيله.
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