وزير خارجية لبنان: إسرائيل تَختلق الذرائع لعدوان جديد

أدان وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بامتلاك أدلة على دعم إيران لحليفها حزب الله في جعل صواريخه دقيقة التوجيه، وأن إسرائيل "ستكافح" إيران في لبنان.
ورأى باسيل أن إسرائيل تختلق من جديد الذرائع لتبرر الاعتداء، وأنها من على منبر الشرعية الدولية تحضّر لانتهاك سيادة الدول.
وفي تغريدة لرئيس التيار الوطني الحر الذي أسسه الرئيس اللبناني الحالي ميشيل عون، كتب باسيل يقول "ها هي إسرائيل مجددا تختلق الذرائع لتبرّر الاعتداء، ومن على منبر الشرعية الدولية تحضر لانتهاك سيادة الدول"، وأضاف أن إسرائيل "تناست أن لبنان دحرها وهزم عدوانها وغفلت عن أن غطرستها وصداقاتها الجديدة لن تنفعها".
وكانت تل أبيب لوحت باستهداف مواقع تابعة لحزب الله في بيروت، مع إعلان الجيش الإسرائيلي رصده مصانع تابعة للحزب في قلب العاصمة تصنع صواريخ دقيقة.
ونشر الجيش الإسرائيلي مشاهد مصورة لما زعم أنه موقع لتطوير صواريخ للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، قبل أن يضيف بأن نشر المنشآت قرب مطار بيروت الدولي يهدد المدنيين اللبنانيين.
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