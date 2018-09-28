بدون تعليق.. شاهد الأحداث الأكثر إثارة خلال الأسبوع

بطولة في بريطانيا لتسلق العواميد

استضافت بريطانيا بطولة العالم لسباق تسلق عامود بارتفاع 25 متراً، ويستخدم المتسابق حذاءً شائكاً وحبلاً يطوّق به جسده مع العامود، وتعود جذور هذه الرياضة إلى أمريكا الشمالية، والفضل في ابتكارها للحطّابين في الغابات.

رقصة الهاكا في نيوزيلاندا

وفي نيوزيلاندا، نشاهد مجموعة من ضباط شرطة أوكلاند، يؤدون رقصة الهاكا خلال حفل تخرجهم، في 6 سبتمبر/ أيلول، ويظهر في مقطع الفيديو ضباط من كلا الجنسين، من سكان البلد الأصليين "ماوريين" وغير الماوريين.

صفعة من فقمة!

وفي نيوزيلاندا أيضاً، ولكن بالقرب من جزيرة كايكورا، تعرّض كايل موليندر لموقف طريف عندما حاولت فقمة صفعه باستخدام أخطبوط، بعد أن ظهرت فجأة له من الماء، حاملة الأخطبوط في فمها لترميه عليه، والصدفة وحدها خولت أحد هواة التجذيف بقوارب الكاياك أن يصور صديقه في موقف محرج عندما هاجمته الفقمة.