فيديو. حريق يأتي على رصيف أوشنسايد في سان دييغو

اندلع حريق يوم الخميس في نهاية رصيف يبلغ طوله 600 متر في أوشنسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية. واشتعلت النيران في مطعم شاغر، تصاعد إثرها دخان كثيف في سماء المنطقة. واستغرق رجال الإطفاء ساعات عدة للسيطرة على الحريق، بعد أن تدخلت قوارب مختلفة لإخماد النيران، بمساعدة جوية من إحدى المروحيات التي أسقطت كميات من المياه فوق مكان الحريقل، الذي لم تعرف أسبابه.

اندلع حريق يوم الخميس في نهاية رصيف يبلغ طوله 600 متر في أوشنسايد بولاية كاليفورنيا الأمريكية. واشتعلت النيران في مطعم شاغر، تصاعد إثرها دخان كثيف في سماء المنطقة. واستغرق رجال الإطفاء ساعات عدة للسيطرة على الحريق، بعد أن تدخلت قوارب مختلفة لإخماد النيران، بمساعدة جوية من إحدى المروحيات التي أسقطت كميات من المياه فوق مكان الحريقل، الذي لم تعرف أسبابه.