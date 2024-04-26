فيديو. نفوق 26 حوتا على الساحل الغربي لأستراليا

وصل نحو 160 حوتا طويل الزعانف إلى شاطىء الساحل الغربي في أستراليا، ونفق 26 حوتا قبل أن تتمكن سلطات الحياة البرية من انقاذ الباقي وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي. ويشير الخبراء إلى أن تغير المناخ، الحالة الصحية أو الإصابة قد يساهم في نفوق الحيتان بهذا العدد.

وصل نحو 160 حوتا طويل الزعانف إلى شاطىء الساحل الغربي في أستراليا، ونفق 26 حوتا قبل أن تتمكن سلطات الحياة البرية من انقاذ الباقي وإعادتهم إلى موطنهم الأصلي. ويشير الخبراء إلى أن تغير المناخ، الحالة الصحية أو الإصابة قد يساهم في نفوق الحيتان بهذا العدد.