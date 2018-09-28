ألقت الشرطة الهولندية القبض على 7 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي في هولندا. وقد شارك في العملية التي حدثت في مدينتي آرنهام وفيرت نحو 400 عنصر من قوات الأمن. وينحدر المشتبه بهم من عدة مدن في هولندا هي روتردام وفرادينغن وآرنهام وهويسن. قد تم القبض عليهم بعد تحقيقات استمرت عدة أشهر.
شاهد: لحظة القبض على 7 أشخاص في هولندا يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي
شاهد: لحظة القبض على 7 أشخاص في هولندا يشتبه في تخطيطهم لهجوم إرهابي
وعثرت الشرطة على خمسة أسلحة نارية أثناء القبض على هؤلاء الأشخاص الذي يبلغ أصغرهم 21 عاما أما أكبرهم سنا فيبلغ من العمر 34 عاما.
ويرأس المجموعة شخص من أصل عراقي (34 عاما) من مدينة آرنهام وقد سبق وأن أُلقي القبض عليه عام 2017 وإدانته بعد أن حاول الالتحاق بالمناطق التي يسيطر عليها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش. كما أن اثنين آخرين من المشتبه بهم قد أدينا سابقا بنفس التهمة.
وقد صرح المدعي العام جيركو باتيست أن عملية إلقاء القبض تمت بناء على معلومات من مكتب الاستخبارات الهولندي وكشف أن خطة المشتبه بهم كانت في مرحلة متقدمة وهذا ما برر هجوم قوات الأمن لإلقاء القبض عليهم بحسب الممدعي العام الهولندي.
وقال ممثلو الادعاء في بيان "كان المشتبه بهم يبحثون عن بنادق ايه.كيه47 (كلاشنيكوف) ومسدسات وقنابل يدوية وسترات ناسفة ومواد خام لاستخدامها في عدة (سيارات) ملغومة". وسيتم عرضهم على قاض يوم الجمعة.
وكانت الشرطة قد تلقت في البداية معلومات من جهاز المخابرات بأن المشتبه به الرئيسي يستهدف "حدثا كبيرا في هولندا سيكون فيه الكثير من الضحايا".
وحدثت الاعتقالات بعد نحو شهر من إطلاق الشرطة النار على أفغاني في المحطة المركزية في أمستردام بعدما طعن سائحين أمريكيين.