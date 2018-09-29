يزور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الكويت السبت بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية وسط توقعات أن يكون ملف الأزمة القطرية حاضراً على جدول الأعمال، بحسب ما نقلت رويترز عن مسؤول خليجي.
بن سلمان يزور الكويت والأزمة مع قطر على أجندة المباحثات
بن سلمان يزور الكويت والأزمة مع قطر على أجندة المباحثات
وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن ولي العهد السعودي سيجري مباحثات مع أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، دون مزيد من التفاصيل، سوى التأكيد على الروابط العميقة بين البلدين وسبل التعاون المشترك دون أي إشارة إلى بحث وساطة كويتية جديدة لنزع فتيل الأزمة مع قطر.
ويذكر أنه منذ بداية الأزمة العام الماضي لعبت الكويت دور الوسيط لحل النزاع إلا أنها حتى اللحظة لم يحالفها الحظ بإنهاء مقاطعة الرباعي العربي ضد الدوحة.
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يأتي هذا بعد اجتماع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع وزراء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للتحضير لقمة من المزمع عقدها مطلع العام المقبل لبحث إنشاء "ناتو عربي".
وقام بومبيو بدعوة هذه الدول للاتحاد لمواجهة الخطر الإيراني ودعوة لمجلس التعاون لتجاوز الخلافات عبر مواصلة المحادثات في الأشهر المقبلة، فيما يبدو أن واشنطن راغبة فعلاً في تجاوز هذه الأزمة وخلق التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط الذي تأمل أنه سيضع حداً لتدخلات إيران بالمنطقة.