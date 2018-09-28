الحرس الثوري الإيراني يطالب السعودية والإمارات باحترام "الخطوط الحمراء"

طالب الحرس الثوري الإيراني السعودية والإمارات باحترام "الخطوط الحمراء، وبحسب وكالة فارس، فإن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني يحذر السعودية والإمارات من مواصلة إثارة توترات وإلا "ستتجاوز إيران الخطوط الحمراء معهما".
ونقلت وكالة فارس عن البريجادير جنرال حسين سلامي نائب قائد الحرس الثوري "إذا تجاوزتم خطوطنا الحمراء فسنتجاوز بالتأكيد خطوطكم الحمراء. تعرفون العاصفة التي يمكن أن تثيرها الأمة الإيرانية".
وقال الحرس الثوري الإيراني يوم الجمعة إنه قتل أربعة مسلحين عند معبر ساربان في إقليم سيستان وبلوخستان في جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان.
ومنذ فترة طويلة تنفذ جماعات سنية متشددة في جنوب شرق إيران هجمات على أهداف عسكرية ومدنية لتسليط الضوء على ما تقول إنه تمييز ضد السنة في الدولة ذات الأغلبية الشيعية.
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وقال الحرس الثوري في بيان بثته هيئة الإذاعة والتلفزيون "قتلت القوات الإيرانية أربعة إرهابيين وأصابت اثنين. فر أعضاء آخرون في الجماعة الإرهابية إلى دولة باكستان المجاورة".
وأضاف البيان أن أيا من أفراد القوات الإيرانية لم يصب في الهجوم.
وذكر الحرس الثوري دون إسهاب أن الجماعة على صلة "بالقوة العالمية المتغطرسة". وتتهم طهران الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية بتمويل جماعات سنية متشددة وهي تهمة تنفيها الدول الثلاث.
وشددت طهران إجراءات أمن في المناطق الحدودية بعد هجوم وقع يوم السبت خلال عرض عسكري في جنوب غرب البلاد قتل فيه خمسة مسلحين 25 شخصا نصفهم تقريبا من الحرس الثوري.