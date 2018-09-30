البشير: لدينا وثائق تثبت سودانية منطقة حلايب

أكد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، أن قضية حلايب ستبقى على الدوام حاضرة في كافة لقاءاته مع المسؤولين في مصر، مشدداً على أن بلاده هي صاحبة الحق في السيادة على المثلث المتنازع عليه مع مصر والذي يضم 3 بلدات كبرى هي حلايب، أبو رماد وشلاتين.
وأوضح البشير الذي كان يتحدث مساء السبت أمام وفد من قبيلة البشارين التي تقطن مثلث حلايب أن بلاده لديها "من الوثائق ما يثبت سودانية حلايب تاريخيا"، مؤكداً أنهم في السودان مطمئنون لكافة مواقف البلاد في هذه القضية. وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
ومنذ نهاية خمسينيات القرن الماضي، بدأ النزاع بين السودان ومصر، حول مثلث حلايب، وسيطر التوتر على النزاع مع بداية تسعينيات القرن الماضي وانتهى بسيطرة مصرية على المثلث، فيما لجأت السودان إلى تجديد شكوى لها في هذا الصدد أمام مجلس الأمن الدولي، وطالبت في الوقت نفسه مصر بالتفاوض أو اللجوء للتحكيم الدولي.
ولفت البشير خلال حديثه إلى أنه لمس رغبة وإرادة حقيقية من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في تعزيز علاقات البلدين في كافة المجالات، مشيرا إلى قدرة البلدين على التفاهم في قضايا الحدود والتجارة والحريات الأربعة لتعزيز التكامل بين البلدين والتواصل بين الشعبين.
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واتخذت مصر، نهاية العام الماضي، عدة إجراءات بخصوص المنطقة المتنازع عليها، من بينها الإعلان عن بناء مئة منزل بحلايب، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في تلك المنطقة.
يذكر أن وزارة الخارجية السودانية قد أعلنت أن الرئيس البشير سيزور القاهرة خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل للتباحث مع نظيره المصري سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.