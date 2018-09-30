معرض الشارقة للكتاب يختار وزير الثقافة الجزائري "شخصية العام الثقافية"

اختار معرض الشارقة الدولي للكتاب وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي "شخصية العام الثقافية" في دورته السابعة والثلاثين التي تنطلق نهاية شهر أكتوبر- تشرين الأول.
وقالت هيئة الشارقة للكتاب، المنظمة للمعرض، إن اختيار ميهوبي "جاء تقديرا لجهوده في الحراك الثقافي والإعلامي العربي، إذ شغل مناصب عدة منها رئيس تحرير صحيفة الشعب، ومدير عام المؤسسة الوطنية للإذاعة الجزائرية، ومدير عام المكتبة الوطنية الجزائرية، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للغة العربية بالجزائر".
وتقام الدورة السابعة والثلاثون من المعرض في الفترة من 31 أكتوبر- تشرين الأول إلى العاشر من نوفمبر- تشرين الثاني بمركز إكسبو الشارقة.
وقال أحمد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب في بيان يوم السبت "تحمل سيرة وزير الثقافة الجزائري عز الدين ميهوبي جهودا وعلامات واضحة، تركت أثرها على الإعلام والأدب العربي، إضافة إلى مجمل ما قدمه من خدمة للغة الضاد، فهو صاحب رسالة معرفية أصيلة تشهد عليها مؤلفاته وعمله الدؤوب طوال أكثر من أربعة عقود، قدم فيها للمكتبة العربية عشرات المؤلفات الأدبية والفكرية، وتنقل خلالها بين إدارة المؤسسات الإعلامية والثقافية".
وكانت إدارة معرض الشارقة للكتاب أعلنت في وقت سابق اختيار اليابان ضيف شرف الدورة السابعة والثلاثين.
ومن المنتظر إقامة مؤتمر صحفي يوم الاثنين للكشف عن باقي تفاصيل المعرض الذي بات يصنف ضمن أكبر معارض الكتب عالميا.
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