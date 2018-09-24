الشارقة تهدي أبناء الإمارات 138 فيلماً عالمياً في مهرجان سينما الطفل

كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل يوم الاثنين عن برنامج دورته السادسة التي تنطلق في أكتوبر تشرين الأول بمشاركة 138 فيلما من 31 دولة وبحضور أكثر من 40 مخرجا عالميا.
تنظم المهرجان سنويا منذ 2013 مؤسسة (فن) التي تهدف إلى تعزيز القدرات الإعلامية لدى الأطفال والناشئة في الإمارات والترويج لأعمالهم الفنية وصنع شبكة للتواصل بين المبدعين الصاعدين بأنحاء العالم.
ويشمل المهرجان سبع مسابقات للأفلام من صنع الأطفال والأفلام من صنع طلبة الجامعات والأفلام الروائية القصيرة الإماراتية والأفلام الروائية القصيرة الخليجية والأفلام الروائية الطويلة والأفلام الوثائقية وأفلام الرسوم المتحركة.
وتقام الدورة السادسة في الفترة من 14 إلى 19 أكتوبر تشرين الأول تحت شعار (فكر سينما) في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة.
وقالت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مديرة مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي للطفل في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "استطاع المهرجان على مدار السنوات الخمس الماضية أن يؤسس لحالة متقدمة من الثقافة السينمائية الموجهة للأطفال لإيماننا بأن الفنون بجميع مقدراتها هي أساس الارتقاء بذاكرة الأجيال الجديدة وأن السينما تمتلك مضامينا مليئة بالأفكار والمقومات التي تعمل على صقل مخيلة الصغار".
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وأضافت "يستضيف المهرجان (هذا العام) أكثر من 40 مخرجا سينمائيا عالميا، ويجمع على امتداد أيام فعاليته نخبة من المواهب الواعدة من مختلف أنحاء العالم الذين اختاروا المهرجان لتقديم أعمالهم الفنية وثقافة بلدانهم وحضاراتها العريقة في إمارة الشارقة".
ويستعرض المهرجان مجموعة من الأفلام المستوحاة من قصص اللاجئين في عدد من البلدان مثل سوريا ولبنان ومصر والأردن والسودان، بعضها صنعها بالغون وحازت على دعم من منظمات تابعة للأمم المتحدة، وبعضها صنعها الأطفال اللاجئون أنفسهم.
ومن أبرز الأفلام المختارة في المهرجان فيلم (مسافر.. حلب-اسطنبول) للمخرج التركي أنداش هازندار وبطولة الممثلة الأردنية صبا مبارك.
وأشارت الشيخة جواهر إلى أن برنامج المهرجان يشمل أيضا ست جلسات حوارية مع نخبة من الخبراء والنجوم والمتخصصين في قطاع السينما من بينهم فنان الرسوم المتحركة براين فيرجسون والمخرج اللبناني ضياء ملاعب والمخرج والمنتج الإماراتي عبد الله الحميري والناقدة السينمائية البحرينية منصورة عبد الأمير كما يشمل البرنامج 40 ورشة عمل في مجالات السينما المختلفة.