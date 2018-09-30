المهاجرون الـ58 على متن "أكواريوس" يصلون إلى مالطا

وصل 58 مهاجرا كانت أنقذتهم سفينة "أكواريوس" الخيرية قبالة السواحل الليبية، إلى مرفأ فاليتا في مالطا بعد نحو أسبوع من الانتظار بالقرب من سواحل الجزيرة المتوسطية نتيجة سوء الأحوال الجوية.

وكانت سفينة "أكواريوس" سلمت اليوم الأحد المهاجرين الذين كانوا على متنها إلى سفينة لخفر السواحل الليبي التي أوصلتهم إلى مرفأ لا فاليتا في مالطا، وقد كان على متنها مهاجرون ليبيون وسوريون وفلسطينيون وصوماليون وباكستانيون من بينهم سبع عائلات و17 امرأة وثلاثة أطفال دون سن الخامسة.