قالت شركة كريم لتطبيقات حجز سيارات الأجرة في الشرق الأوسط الاثنين إنها استأنفت الخدمة في مسقط بسلطنة عمان بعد توقيع اتفاق للدخول في شراكة مع شركة سيارات أجرة محلية. وكانت كريم التي مقرها دبي علقت خدماتها في عمان في 2017 بعد فترة وجيزة من إطلاقها عندما طلبت منها الحكومة أن تعمل أولا مع سيارات الأجرة المرخصة.
كريم لتطبيقات الأجرة تستأنف الخدمة في سلطنة عمان
كريم لتطبيقات الأجرة تستأنف الخدمة في سلطنة عمان
وقالت كريم في بيان إنها تشاركت مع "مرحبا تاكسي" لتسجيل سائقي مرحبا على تطبيق كريم لحجز سيارات الأجرة، مضيفة ان الرحلات المحجوزة عن طريق التطبيق ستكون بنفس رسوم سيارات الأجرة العادية مضيفة أنها ستتولى جوانب مثل المدفوعات وخدمة العملاء.
وتواجه تطبيقات سيارات الأجرة مقاومة في أسواق عديدة بأنحاء العالم بسبب نموها على حساب قطاع سيارات الأجرة التقليدي.
وكان التطبيق قد استأنف خدماته في مدينة رام الله الفلسطينية في مارس/ آذار بعد أن سعرت رسومها بما يتماشى مع سيارات الأجرة ذات العدادات وبدأت بالعمل مع سائقي الأجرة المرخص لهم في إطار اتفاق مع وزارة النقل الفلسطينية.
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وقالت كريم إنها تعتزم إطلاق جميع خدماتها في عمان ودخول المدن العمانية الرئيسية وإنها أصبحت باتفاقها مع مرحبا تاكسي تطبيق حجز سيارات الأجرة الوحيد العامل في جميع دول الخليج العربية الست.
وكريم هي منافس الشرق الأوسط لشركة أوبر تكنولوجيز التي مقرها سان فرانسيسكو وتتنافس الشركتان في العديد من المدن الرئيسية بالمنطقة.