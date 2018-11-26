العداء المغربي رشيد المرابطي يتوج بلقب ماراثون عمان الصحراوي

شارك في هذا المقال

حجم النص Aa Aa

احتل العداء المغربي رشيد المرابطي المركز الأول في سباق ماراثون عمان الصحراوي الدولي في دورته السادسة لعام 2018. المرابطي قطع مسافة الماراثون البالغة 165 كيلومترا والمقسمة على مراحل ستة في وقت مجموعه 14 ساعة و23 دقيقة و42 ثانية، واحتل المركز الثاني شقيقه الأصغر محمد المرابطي متخلفا عن أخيه بزمن قدره ثلاث دقائق و12 ثانية.