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رياضة

العداء المغربي رشيد المرابطي يتوج بلقب ماراثون عمان الصحراوي

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العداء المغربي رشيد المرابطي يتوج بلقب ماراثون عمان الصحراوي

العداء المغربي رشيد المرابطي يتوج بلقب ماراثون عمان الصحراوي
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احتل العداء المغربي رشيد المرابطي المركز الأول في سباق ماراثون عمان الصحراوي الدولي في دورته السادسة لعام 2018.

المرابطي قطع مسافة الماراثون البالغة 165 كيلومترا والمقسمة على مراحل ستة في وقت مجموعه 14 ساعة و23 دقيقة و42 ثانية، واحتل المركز الثاني شقيقه الأصغر محمد المرابطي متخلفا عن أخيه بزمن قدره ثلاث دقائق و12 ثانية.

احتل المركز الثالث العداء العماني سامي السعيدي الذي وصل بعد محمد المرابطي في أقل من دقيقتين. ولم يتمكن أي رياضي آخر من إكمال الطريق المؤلم والطويل في أقل من 15 ساعة.

وفي سباق السيدات فازت العداءة المغربية عزيزة الراجي في المركز الأول بـ 23 ساعة و33 دقيقة و31 ثانية، متقدمة كل من الفرنسية كاثلين ليغين والإنجليزية كارن داي بأكثر من ثلاث ساعات.

Some images from the course, the race is on and most of the runners are still on the track...

Publiée par Oman Desert Marathon sur Jeudi 22 novembre 2018
صور من حساب ماراثون عمان الصحراوي 2018 على فيسبوك

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