عاجل

عاجل

إيران

عاجل

إيران تعلن إستهداف "معسكرا إرهابيا" بالصواريخ في سوريا ردا على هجوم الأهواز

تقرأ الآن:

إيران تعلن إستهداف "معسكرا إرهابيا" بالصواريخ في سوريا ردا على هجوم الأهواز

إيران تعلن إستهداف "معسكرا إرهابيا" بالصواريخ في سوريا ردا على هجوم الأهواز
حجم النص Aa Aa

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن إيران أطلقت صواريخ على مسلحين في سوريا بزعم مسؤوليتهم عن هجوم الأهواز الذي أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت وكالة فارس للأنباء إن عددا من المسلحين قتلوا في الهجوم الذي وقع في منطقة البوكمال بشرق سوريا.