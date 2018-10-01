لأجل "معاش لائق".. بروكسل تتحضر لإضراب قد يشل معظم الخدمات العامة والنقل

بعد إضرابهم الذي شلّ معظم الخدمات العامة والنقل في العاصمة بروكسل، الجمعة الماضية، يتحضر عمال الخدمات العامة لتكرار الأمر، غدا الثلاثاء.
وأعلنت الشركة العامة للنقل في بروكسل "إس تي آي بي"، عن تعطّل محتمل في خطوط قطار الأنفاق "المترو" والحافلات يوم الثلاثاء، إذ سيكون الأمر جزءا من مظاهرات وطنية.
وعلى رغم أن الإضراب لن يكون شاملا، فإن الاتحادين البلجيكيين، "إف جي تي بي" و"سي إس سي"، قد دعوا للتحرك، من أجل الدفاع عن "معاش لائق" في سنّ معقول.
ورُبط نداء الاتحادات بسياسات وإجراءات الحكومة بشأن المعاشات، والتي أُقرت مؤخرا.
وبشكل محدد، فإن الاتحادات والنقابات ستقود "مظاهرات مختلفة" و"حملات توعية على مستوى المناطق".
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تحديثات عبر الشبكات الاجتماعية
وفي بيان نشرته الشركة العامة للنقل في بروكسل، قالت: "إن المشاركة المحتملة لموظفي الشركة العامة للنقل قد تؤدي غلى انقطاع خدمات الترام والحافلات والمترو".
وأضافت في البيان إنها (الشركة) ستعلن تحديثات عبر الشبكات الاجتماعية، وبالتالي، ستقوم بنشر إعلانات بشكل مستمر ابتداء من الساعة السادسة صباحا عبر صفحتيها على "فيسبوك" و"تويتر".
بالتالي، دعت الشركة الناس للتحضر للإضراب عبر البحث عن بدائل من أجل الوصول إلى أماكن أعمالهم، مقترحة الدراجة على سبيل المثال.