رقم قياسي للنساء في انتخابات "كومونات" العاصمة بروكسل لعام 2018

صوّت سكان بروكسل لما نسبته 48 في المئة من المرشحات النساء في انتخابات "الكومونات" (بلديات منطقة العاصمة)، لعام 2018.
وحصلت النساء المرشحات على الأغلبية في ثمانية كومونات، هي (أوديرغيم) و(غانشور) و(إكسيل) و(سان جيل) و(أوسل) و(فاترمال بواتسفورت) و(فولوف سان لامبير) و(فولوف سان بيير)، بحسب "ذا بروسلز تايمز".
وبالمحصلة، حصلت النساء على 339 مقعدا في انتخابات الأحد الماضي، أي ما نسبته 48.8 في المئة من مجمل المقاعد.
ويعتبر هذا رقما قياسيا بهذا الخصوص، ففي الانتخابات الماضية مثلا، حصلت النساء على ما نسبته 41.5 في المئة (عام 2012)، و42.2 في المئة (عام 2006).
أغلبية نسائية
وفي كومونة أوديرغيم، حصلت مرشحات نساء على 20 مقعدا من أصل 31 (أي ما نسبته 64.5 في المئة).
بالمقابل، حصلت المرشحات على 34.5 في المئة في كومونة (سان جوسي تين نود)، مع سيطرة غالبة للرجال.
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كما ستشهد العاصمة حصول امرأة واحدة على الأقل على منصب عمدة كومونة (مولنبيك سان جان)، والمفاوضات لا تزال جارية في هذا الشأن.