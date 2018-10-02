إعادة الشحن.. أول مشكلة تواجه مشتري iPhone XS وiPhone XS Max

بدأ مشترو iPhone XS وiPhone XS Max بالحديث عن المشاكل التي تواجههم بسبب جهاز الشحن.
الكثير من التعليقات على موقع أبل تتضمن شكاوى من المستخدمين، بأنهم لا يستطيعون شحن جوالاتهم الجديدة إلا بعد أن يتم إلغاء وضعية "صامت"، وحتى في هذه الحالة، فقد أكد البعض أنه لا يتم بدء الشحن مباشرة.
هذه المشكلة تم طرحها من خلال قناة Youtube Therapy YouTube التي تضم حوالي 12 مليون مشترك، حيث تم إجراء اختبارات لثمانية هواتف iPhone XS Max، بالإضافة إلى جهاز iPhone X من عام 2017، وأظهرت التجربة بأن حوالي نصف عدد الهواتف لم تبدأ الشحن عند التوصيل.
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وكتب أحد المعلقين على صفحة المساعدة الخاصة بموقع أبل:"لقد اشتريت للتو جهاز أيفون الجديد، عند توصيل الموبايل بالشاحن، لا تتم العملية، ولا تظهر على الشاشة أية أيقونة عن تفاعله مع عملية الشحن، أكرر المحاولة، ونفس النتيجة، أعتقد أن المشكلة إما بالمنفذ أو بالبرمجيات".
وقد تمت مشاركة طريقة اصلاح مؤقتة، ليستفيد منها من يواجه المشكلة، والتي تتلخص بـ:"الدخول إلى الاعدادات، الانتقال إلى علامة التبويب FaceID وPasscode، انزل للأسفل ثم اضغط Allow access when locked، ومن ثم شغل ملحقات USB".