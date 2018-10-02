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مصر: دعم الطاقة عبء على الموازنة ويجب إلغاؤه والجزائر: يجب "إصلاحه" تدريجيا

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مصر: دعم الطاقة عبء على الموازنة ويجب إلغاؤه والجزائر: يجب "إصلاحه" تدريجيا

مصر: دعم الطاقة عبء على الموازنة ويجب إلغاؤه والجزائر: يجب "إصلاحه" تدريجيا
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(Reuters)
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قال وزير الطاقة الجزائري ووزير البترول المصري يوم الاثنين إن البلدين ينبغي أن يقلصا دعم الطاقة أكثر لخفض الإنفاق الحكومي وتعزيز كفاءة الطاقة.

وذكر وزير البترول المصري طارق الملا خلال مؤتمر عربي للطاقة في مراكش إن الدعم يشكل عبئا على الموازنة، إذ يستنزف أموالا يمكن إنفاقها على تحسين الخدمات الاجتماعية، مضيفا أن بلاده ستستمر في إلغاء الدعم.

وتعهدت مصر بتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة وإجراءات مالية أخرى صعبة في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار بدأ في عام 2016.

وقال الملا إن دعم النفط يشجع على تهريب الوقود، مشيرا إلى أن بلاده أنفقت 30 مليار دولار على دعم النفط في السنوات الخمس الماضية.

وذكر أن النفط يباع في السوق بسعر يمثل ما بين 75 و80 بالمئة من سعر التكلفة".

على نفس المنوال، قال وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني إن ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة يجب مواجهته بإصلاح نظام الدعم تدريجيا.

وأضاف أن الجزائر تنفق 15 مليار دولار سنويا على دعم النفط بالإضافة إلى 15 مليار دولار أخرى على دعم الغذاء والخدمات الصحية.

وزادت الجزائر، التي عانت من تراجع إيرادات الطاقة من 2014 إلى 2017، أسعار البنزين وتحدثت عن إصلاح نظام الدعم لكنها أبقت حتى الآن على برنامج للرعاية الاجتماعية في الوقت الذي تقبل فيه على انتخابات رئاسة عام 2019.

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