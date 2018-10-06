المصريون غاضبون بسبب "حفل زفاف" في معبد الكرنك

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لحفل عقد قران أقيم في معبد الكرنك، مرفق بتعليقات تعبر عن غضبهم وسخطهم، معتبرين أن ما حصل هو إهانة لحرم أكبر معبد أثري في العالم.

مدير المعبد ومسؤولو الآثار في المحافظة رفضوا هذه الانتقادات، وأكدوا أن القانون لا يمنع إقامة الحفلات، شريطة ألا تخالف الأعراف والتقاليد، بوجود رقص وخمور وعري، كما أن الحفل ضم مسؤولين كبار، وكان قد حصل على موافقة السلطات والجهات المختصة وجهات أمنية.