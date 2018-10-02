باريس تشيّد نُصُباً تذكارياً للحيوانات التي سقطت من أجل فرنسا في الحربين العالميتين

بعد نحو ستة أشهر على تقديم المطلب، وافقت بلدية باريس على إقامة نصب تذكاري للحيوانات التي "سقطت دفاعاً عن فرنسا" خلال الحربين العالميتين الأولى والثانية.

وكانت جمعية "باري أنيمو زوبوليس" قد تقدمت في أيار/مايو الماضي بطلب إقامة نصب تذكاري للحيوانات التي قتلت خلال الحربين العالميتين إيماناً منها بما تسمّيه على موقعها على الإنترنت "فرض الذاكرة".

وكان الحديث عن مقتل الحيوانات خلال الحربين قد انتشر في العاصمة الفرنسية منذ بداية العام، حيث طالب بعض سكان الدائرة الثامنة عشرة، والرابعة عشرة، بوضع لوح تذكاري أو حجر تذكاري في أحد أحيائهم لتخليد ذكرى الحيوانات.