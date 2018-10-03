أمريكي مسنّ يعرض على سيدة شراء ابنتها مقابل 200 ألف دولار.. فماذا كان ردّها؟

رفضت سيدة عرضا سخيا قدمه لها رجل طاعن في السن أراد أن يشتري ابنتها ذات الثمان سنوات مقابل مبلغ 200 ألف دولار أمريكي.

تريسي ناي قدمت بلاغا عن الواقعة التي حصلت في مركز وولمارت التجاري في فلوريدا، وتم التعرف على هوية الرجل الذي يبلغ من العمر 81 عاما عن طريق حسابه المصرفي.

ناي روت للشرطة أن هيلموث كولب اقترب منها حين كانت تجلس في قاعة المركز التجاري وسألها إن كانت متزوجة، ثم عرض عليها شراء ابنتها مقابل مبلغ 100 ألف دولار، وحين رفضت بدأ برفع السعر إلى 150 ثم 200 ألف دولار، وحينما همّت عندها الأم بمغادرة المكان مع ابنتها، أمسك الرجل معصم ابنتها وقام بتقبيل يدها، بحسب رواية الشرطة.