شاهد: أمريكي أسود بيده ساطور يتحدى رجال الشرطة في نيو أورلينز

استخدمت شرطة نيو أورلينز الأمريكية مسدسا صاعقا لشل حركة رجل أسود كان يلوح بساطور في حديقة على الجانب الخلفي من دار بلدية نيو أورلينز.
الفيديو الذي التقطته عدسات شبكة WWL-TV المحلية أظهر رجلا من أصول إفريقية مجهول الهوية وبلا ثياب تغطي الجزء العلوي من جسمه، يواجه عدة أشخاص بينما يقتربون منه في ساحة دنكان بلازا في الشارع المقابل لدار البلدية.
الرجل كان يصرخ ’’لمن؟ .. لمن؟‘‘ حين طلب منه عناصر الأمن وضع الساطور جانبا، ولكنه رفض وقال بأنه سوف يموت على كل حال ثم صرخ ’’إنهم يقتربون، أنا جاهز للموت‘‘ وعندما همّ بسحب الساطور من غمده أطلق عليه أحد رجال الأمن عيارا صاعقا وأسقطه على الأرض ليتمكن بعدها رجال الأمن من تقييده.
شرطة الولاية أبلغت الشبكة أن الرجل كان يخضع للعلاج في مستشفى وسيتم احتجازه في مكتب شرطة أورلينز.
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