تقرير: مهاجر بين كل أربع ضحايا لعنف الشرطة في بلجيكا

هناك مهاجر من بين كل أربع ضحايا لعنف الشرطة البلجيكية، وفقا لتقرير أُعد بالتعاون ما بين "أطباء العالم" و"لجنة بي"، وضباط شرطة من مختلف الأقسام.
ويقول بيير فيربيرن، مدير "أطباء العالم": "إذ نظرت إلى المهاجرين الذين يعيشون بالقرب من حديقة ’ماكسيمليان‘، وعددهم ما بين 600 إلى 700، فهناك أكثر من 100 حادثة لاعتداء الشرطة".
وأضاف فيربيرن حول طبيعة العنف: "إنه عنف نفسي وجسدي: الضرب بالعصي واللكم والركل".
كما أردف قائلا: "هناك عمليات بحث غير ضرورية، وتتم عمليات التفتيش في ظروف مهينة، مع توجيه إهانات عنصرية".
كما تحدث فيربيرن عن ممارسات منها ترك الناس عراة في زنزانات وتشغبل مكيفات الهواء بدرجات باردة، لإجبار الأشخاص على وضع بصماتهم.
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بالمقابل، قال مكتب المدعي العام في بروكيل، إنه تلقى عشرات الشكاوى من ضباط شرطة بين عامي 2017 و2018، تتعلق بعنف جسدي أو سرقة.
وأضاف، بعض هذه الشكاوى لم تتم متابعتها بسبب مشاكل تتعلق بإيجاد شهود، فيما لا تزال أكثر من نصف القضايا قيد الدراسة.