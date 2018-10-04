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بيل غيتس يدعم تطبيق لايك-وايز الجديد فهل ينجح كما نجح ويندوز؟

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بيل غيتس يدعم تطبيق لايك-وايز الجديد فهل ينجح كما نجح ويندوز؟

بيل غيتس يدعم تطبيق لايك-وايز الجديد فهل ينجح كما نجح ويندوز؟
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reuters
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يدعم بيل غيتس تطبيق Likewise الذي صمم في مكاتب شركته ويقول إنه تطبيق رائع يساعد المستخدمين في معرفة كل ما يحبه أصدقاؤهم.

التطبيق يستخدم تقنية "التوصيات" لتحديد الأغاني والأفلام والمطاعم والكتب التي يحبّها المستخدمون.

وتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا يوم الأربعاء، في فترة تجريبة، بهدف الاستقصاء عن مدى استجابة المستخدمين له. وتم اعتماد غيتس كمستثمر ومختبِر للإصدار النهائي للتطبيق.

وكتب غيتس على حسابه الخاص بتويتر: تطبيق لايك وايز رائع جدا ويسهل تخزين ومشاركة توصيات الأصدقاء والعائلة. وأضاف لقد استمتعت بالعمل مع فريق التطبيق وفي انتظار معرفة رأيكم فيه.

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