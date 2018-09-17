تطبيق المراقبة الصحية في "أبل وتش" ... منافع ومحاذير

تسعى شركة "أبل" أن تجعل من ساعتها "أبل واتش" ممرضةً إلكترونية، ترافق معصم صاحبها وتنذره بالعوارض المقلقة التي يمكن أن تطرأ على صحته. ففي وقت لاحق من العام الحالي، سيكون بإمكان الساعة الذكية الاتصال تلقائيا بخدمة الطوارئ إن سقط صاحبها على الأرض ولم يتحرك، فضلا عن أنها سترصد مشاكل القلب لدى مرتديها وتنصحه بزيارة الطبيب عند الحاجة.

ليست "أبل واتش" أول جهاز يقدم هذا النوع من الخدمات الطبية، لكنها الأكثر انتشارا بين محبي التقليعات الإلكترونية الحديثة. ويخشى مراقبون أن يتسبب التطبيق الطبي الجديد بزيادة الضغط على مراكز الرعاية الصحية، وزيادة المكالمات على خدمات الطوارئ، مع وجود ملايين المستخدمين للساعة الذكية في العالم.