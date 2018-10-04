تسرّب كيميائي كبير في مصنع شمال شرق بلجيكا

قالت السلطات البلجيكية، الخميس، إن التسرب الكيميائي الكبير الذي أعقب انفجار في مصنع "فيينوفا"، في لم يعد يشكل تهديدا على الناس، على الرغم من إخلاء المصنع والشروع بتنفيذ خطة مواجهة الكوارث.
وكانت السلطات المحلية في مدينة تيسندرللو (شمال شرق بلجيكا) قد أوصت الناس بإغلاق أبواب ونوافذ بيوتهم بشكل بإحكام، إثر انفجار وقع في المصنع في الصباح الباكر، بحسب ما نقل موقع "بروكسل تايمز".
وينتج مصنع فيينوف مادتي "كلور إيثيلين" و"كلور مونوفاينيل"، العنصران الأساسيان لإنتاج "كلور بوليفاينيل"، وهو غاز عديم اللون قابل للاشتعال.
وأعقب الانفجار تشكل سحابة كبيرة من "كلور الهيدروجين" بشكله الغازي.
ووصفت السطات التسرب الكيميائي بأنه "ليس خطيرا على العامة"، وإن الناس يمكنهم فتح أبوابهم ونوافذهم.
وحتى كتابة هذه السطور، لا يزال المصنع خاليا من الموظفين والعمال.
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