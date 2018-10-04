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شاهد: الشرطة الأميركية تطارد سارق جرار زراعي وتستخدم القوة لإيقافه

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شاهد: الشرطة الأميركية تطارد سارق جرار زراعي وتستخدم القوة لإيقافه

شاهد: الشرطة الأميركية تطارد سارق جرار زراعي وتستخدم القوة لإيقافه
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NBC
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اضطرت الشرطة الأميركية إلى اللجوء إلى استعمال السلاح لإيقاف مواطن سرق جراراً زراعياً.

ونشرت شرطة فلوريدا على صفحتها على موقع فيسبوك شريطاً لعملية إيقاف الرجل، وحاز على أكثر من خمسين ألف مشاهدة صباح أمس الأربعاء.

وكتب في المنشور المرفق بالفيديو إن الضابط لمح جراراً زراعياً تسبب بأزمة سير في البداية، فتبعته سيارة الشرطة. وعندما تمّ إيقاف السائق، عرّف عن نفسه باسم مزور وقدّم رخصة قيادة غير صالحة.

الرجل الذي تمّ إيقافه يدعى شارل ماكنيل.

ولاذ ماكنيل بالفرار سريعاً فركض الضابط وراءه واستخدم المسدس الكهربائي (ستان غان) لإيقافه.

Deputy stuns fleeing suspect

WATCH: A Florida Panhandle deputy used a stun gun on a man who tried to flee after he was pulled over while riding a tractor that had been stolen from a 71-year-old man. The suspect lost consciousness when he hit the pavement, but later recovered in time to face charges: http://bit.ly/2xYo12m

Publiée par FOX 13 News - Tampa Bay sur Mercredi 3 octobre 2018

المصادر الإضافية • NBC