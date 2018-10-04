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شاهد: ضربة كبيرة يتلقاها لصّ في إحدى أفشل عمليات السرقة في العالم

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شاهد: ضربة كبيرة يتلقاها لصّ في إحدى أفشل عمليات السرقة في العالم

شاهد: ضربة كبيرة يتلقاها لصّ في إحدى أفشل عمليات السرقة في العالم
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نشرت شرطة إحدى المقاطعات في ولاية ماريلاند الأميركية شريطاً يظهر محاولة لص اقتحام مطعمٍ وسرقته، فيرمي حجراً (قطعة من الطوب) على زجاج المطعم المصفح، فيرتدّ إليه ويصطدم برأسه.

ويظهر الفيديو عجز السارق في التعامل مع قوة الصدمة، فيسقط أرضاً.

وقالت الشرطة إن الضربة التي تلقاها الشاب أفقدته الوعي لدقائق معدودة ولكنه وقف في نهاية المطاف وهرب من المكان، فيما أطلقت هي عملية البحث عنه.

بحسب الشرطة أيضاً، إن الضربة التي تلقاها السارق حصلت خلال محاولة الاقتحام الثالثة، إذ كان حاول مرتين قبل ذلك من دون أن ينجح بكسر الزجاج المصفح.

وتعتقد الشرطة أن السارق هو نفسه السارق الذي كسر زجاج مطعم آخر في شهر أيلول / سبتمبر الفائت في المقاطعة نفسها، ولكن يبدو أن الحظ لم يحالفه هذه المرة.

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المصادر الإضافية • NBC