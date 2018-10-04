شاهد: منافسات محتدمة وحوادث في رالي بريطانيا

استمتع الفنلندي تيمو سانينين بجولة ساخنة ضمن رالي "بريطانيا العظمى" جرت في كلوكاينوغ (ويلز)، حيث تصدر الترتيب متقدماً على أسماء كبيرة من سائقي WRC.
وتغلب سانينين على اختبار سرعة كلوكاينوغ الذي بلغ طوله 3.37 كيلومتراً في سيارته (فورد فييستا) ليحتل الصدارة في زمن مقادره دقيقتان و 01.2 ثانية، متقدماً بفارق ثانيتين على منافسيه غاري ماتي لاتفالا وسيباستيان أوجير وإلفين إيفانز.
للمزيد على يورونيوز:
- مؤسس سيارات "تسلا" أمام القضاء بسبب تغريدة!
- شاهد: سعودية تتحدى الرجال في سباق "الدريفتينغ"
- رايكونن ينتقل من فيراري إلى ساوبر ولوكلير بديلاً له
وعانى السائق الإستوني أوتاك تاناك، الذي يملك فرصة حقيقية للفوز باللقب هذا العام بعد فوزه بثلاثة انتصارات متتالية، بحادث كبير في زاوية صعبة، كذلك واجه أندرياس ميكيلسين نفس المصير في ذات الزاوية.