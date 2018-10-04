عاجل

عاجل

رياضة

شاهد: منافسات محتدمة وحوادث في رالي بريطانيا

تقرأ الآن:

شاهد: منافسات محتدمة وحوادث في رالي بريطانيا

شاهد: منافسات محتدمة وحوادث في رالي بريطانيا
@ Copyright :
Reuters
حجم النص Aa Aa

استمتع الفنلندي تيمو سانينين بجولة ساخنة ضمن رالي "بريطانيا العظمى" جرت في كلوكاينوغ (ويلز)، حيث تصدر الترتيب متقدماً على أسماء كبيرة من سائقي WRC.

وتغلب سانينين على اختبار سرعة كلوكاينوغ الذي بلغ طوله 3.37 كيلومتراً في سيارته (فورد فييستا) ليحتل الصدارة في زمن مقادره دقيقتان و 01.2 ثانية، متقدماً بفارق ثانيتين على منافسيه غاري ماتي لاتفالا وسيباستيان أوجير وإلفين إيفانز.

للمزيد على يورونيوز:

وعانى السائق الإستوني أوتاك تاناك، الذي يملك فرصة حقيقية للفوز باللقب هذا العام بعد فوزه بثلاثة انتصارات متتالية، بحادث كبير في زاوية صعبة، كذلك واجه أندرياس ميكيلسين نفس المصير في ذات الزاوية.

و كان ميكيلسين العاشر، بينما جاء ثيري نيوفيل في المركز السادس في السباق بفارق 0.6 ثانية من سانينين في سيارته (هيونداي).

ويتصدر البلجيكي تاناك مع بقاء ثلاث جولات متبقية.

ورالي بريطانيا هو الحادي عشر من 13 جولة في موسم WRC